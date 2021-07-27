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Denizli'de camiye çirkin saldırı: Boyayla tahrip ettiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2021
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Denizli'de camiye çirkin saldırı: Boyayla tahrip ettiler

Denizli'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caminin halı, klima, duvar ve tablolarını boya dökerek tahrip etti. Caminin avize, havalandırma ve ses sistemlerine de hasar verildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki Keskin Camisi'ne dün akşam giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ibadethanenin halı, klima, duvar ve tablolarına mavi ve beyaz renkli yağlı boya döktü.

Şüpheli ya da şüpheliler, daha sonra caminin avize ve havalandırmalarını kırdı, ses sisteminin kablolarını kesti. Dün yatsı namazını kılmak için gelenler, caminin tahrip edildiğini görünce polise bildirdi. Cami, Pamukkale Belediyesi ekipleri ve cemaat tarafından temizlendi, polis de soruşturma başlattı.


Keskin Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Şahin, olaya tepki göstererek, "Camiye pencereden girmişler. Camimizin birçok yerine boya dökmüşler. Elektronik cihazlarımızı tahrip etmişler. Arkadaşlarımızla birlikte burayı temizledik. Yapılana anlam veremiyoruz" dedi.



Cami cemaatinden Süleyman Kanar ise "Bu yapılan çok kötü bir davranış. Bu nasıl bir insanlıktır? Bu yaşıma geldim, böyle şey görmedim. Camimize zarar verenleri kınıyorum. Bu olay yaşandığı için çok üzgünüm" diye konuştu.

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