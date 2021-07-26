Marmara'da tsunami olur mu | TBMM Araştırma Komisyonu'ndan dikkat çeken rapor! 10 dakikada kıyıda

TAHLİYE VE MÜDAHALE PLANI

Raporda, olası tsunamiye karşı çözüm önerileri şöyle sıralandı:



- AFAD başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin; kıyı yerleşimleri için tehlike ve risk belirleme, hasar görebilirlik, tahliye planları ve acil eylem planları yapması;bu kapsamda, kıyı yerleşimlerinde tsunamiye karşı yapısal ve yapısal olmayan önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir.



- Deniz tabanına sismometreler yerleştirilmeli, yaygınlaştırılmalı.



- Marmara Denizi'ndeki olası tsunami tehlikesi araştırılmalı ve kıyıların tsunami tehlike haritaları hazırlanmalı.



- Marmara, Ege ve Akdeniz'de Tsunami Erken Uyarı Sistemi kurulmalı.



- Kritik kıyı tesisleri için tsunami tehlike, hasar görebilirlik ve risk hesapları yapılmalı, bu tesisler için tsunami etki ve zararlarının en aza indirilmesi konusunda tesise özel önlemler geliştirilmeli.

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