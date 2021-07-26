Hırsızların hedefi oldu! 2 metrelik pastayı böyle çaldılar
Bursa'da yıllardır dükkanın önünde duran 10 katlı yapay pasta, hırsızlar tarafından çalındı. Küçücük arabanın tavanına yükleyerek pastayı çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, gece saat 03.30 sıralarında Osmangazi'nin Millet Mahallesi'nde bulunan bir dükkanda gerçekleşti. Yaklaşık 2 yıldır dükkanın önünde duran 10 katlı düğün pastası, yağmur, sıcak ve soğuğa dayansa da iki hırsıza dayanmadı.
İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilden inip etrafı kolaçan eden hırsızlar, demir korkuluklara bağlı olan maket pastanın tellerini kesti.
Kimsenin durumu fark etmemesi üzerine harekete geçen hırsızlar, 10 katlı pastayı alıp küçük bir otomobilin tavanına yükledi. Pastayla yollarına devam eden hırsızlar kısa sürede gözden kayboldu.
Sabah işe gelen mekan sahipleri, ilk bakışta durumu fark edemese de durum dükkana müşteri gelince ortaya çıktı. İş yeri sahibi müşterilerine pastanın dayanıklılığından bahsetmek isterken dışarıdaki pastayı göstermek istedi.
Bu sırada pastayı yerinde göremeyen iş yeri sahibi ve müşteriler şaşkınlığa uğradı. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi, pastanın gece otomobille gelen iki kişi tarafından araca yüklenerek çalındığını fark etti.
Daha önce böyle bir hırsızlık ile karşılaşmadığını belirten dükkan sahibi Ertekin Er, ''Biz burada maket düğün pastası, dekorasyon ürünleri ve hediyelik eşya yapıp satıyoruz. Müşteriye ürün tanıtmak için kapının önünde duran pastayı göstermeye çıktık. Baktık ki yerinde yeller esiyor.
Sonra kamera kayıtlarını inceledik. Traji komik bir olayla karşılaştık. Arkadaşlar 2 metrelik pastayı araca yükleyip götürüyorlar. Neden çaldıkları ile ilgili bir fikrimiz yok. Çalınan pastanın yaklaşık değeri bin 500 lira.
Ürünlerimizi burada kendimiz üretiyoruz. Hazır bir üründü, biz de onu orada numune olarak saklıyorduk. Yağmurdan, sıcaktan ve soğuktan etkilenmediğini göstermek için teşhir ediyorduk. Yaklaşık 2 yıldır da orada duruyordu'' dedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşkâlini belirledikleri zanlıları arıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıklamaları...
- İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum! Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?
- KPSS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 Lisans KPSS sınav giriş belgesi nereden, nasıl görüntülenir? ÖSYM açıkladı!
- LGS 2. tercihler ne zaman? MEB 2021 LGS 1. yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
- sonuc.meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları sorgulama! 2021 MEB LGS 1. yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? DGS sınav sonuçları belli oldu mu?
- PTT 55 bin personel alımı ne zaman, olacak mı? PTT personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı?
- sonuc.meb.gov.tr LGS 2021: LGS tercih sonuçları açıklandı mı son dakika? LGS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek?
- KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2021? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, erken açıklanır mı? ÖSYM son dakika...
- Rahmi Özkan son dakika: Rahmi Özkan kimdir, kaç yaşında? Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl?
- İlkokul 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi? ÖSYM son dakika...
- Fiyatlar tavan yaptı! Araba alacaklar hüsrana uğradı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi?