Bolu'da otomobil devrildi! Yaralılar var
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ankara-Zonguldak kara yolunda Zonguldak istikametinde seyreden Muammer Ş. yönetimindeki 10 UU 417 plakalı otomobil, Eskiçağa köyü mevkisinde takla atarak devrildi.
Sürücü ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.