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Bolu'da otomobil devrildi! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2021
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Bolu'da otomobil devrildi! Yaralılar var

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ankara-Zonguldak kara yolunda Zonguldak istikametinde seyreden Muammer Ş. yönetimindeki 10 UU 417 plakalı otomobil, Eskiçağa köyü mevkisinde takla atarak devrildi.

Sürücü ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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