Antalya’da gazete almak için evden çıktı! 1 haftadır haber alınamıyor

SOKAK SOKAK ARIYORLAR



İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin de aramaları sonuç vermeyince Zeynep Sude Düğüncü ve aile bireyleri, ellerindeki ilanlarla Alzheimer hastası Ali Düğüncü'yü aramaya başladı. İlanlarda, Düğüncü'nün fotoğraflarının yanı sıra fiziksel özellikleri de belirtildi. Yeğen Düğüncü, sokak sokak gezerek, direk, ağaç, duraklara ilanları yapıştırıyor. Zeynep Sude Düğüncü, amcasının Alzheimer hastası olduğunu ve topallayarak yürüdüğünü belirterek, hayatından endişe ettiklerini söyledi.