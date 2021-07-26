Antalya’da gazete almak için evden çıktı! 1 haftadır haber alınamıyor
Antalya'da Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki alzheimer hastası Ali Düğüncü'den bir haftadır haber alınamıyor. Düğüncü'yü sokak sokak arayan yakınları, hayatından endişe ediyor.
Düğüncü eve dönmeyince yeğeni Zeynep Sude Düğüncü ve yakınları markete giderek amcalarını sordu. Market sahibinden Düğüncü'nün gazeteleri aldıktan sonra ayrıldığı yanıtını alan yakınları, amcalarını aramaya başladı. Aramalardan sonuç elde edemeyen aile bireyleri, durumu polise haber verdi.
SOKAK SOKAK ARIYORLAR
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin de aramaları sonuç vermeyince Zeynep Sude Düğüncü ve aile bireyleri, ellerindeki ilanlarla Alzheimer hastası Ali Düğüncü'yü aramaya başladı. İlanlarda, Düğüncü'nün fotoğraflarının yanı sıra fiziksel özellikleri de belirtildi. Yeğen Düğüncü, sokak sokak gezerek, direk, ağaç, duraklara ilanları yapıştırıyor. Zeynep Sude Düğüncü, amcasının Alzheimer hastası olduğunu ve topallayarak yürüdüğünü belirterek, hayatından endişe ettiklerini söyledi.
'1 HAFTADIR ARIYORUZ, SONUÇ ALAMADIK'
Amcasından, 18 Temmuz günü markete gazete almaya gittikten sonra haber alamadıklarını söyleyen Zeynep Sude Düğüncü, "Amcam ileri derece Alzheimer hastası. Kendisi 18 Temmuz Pazar günü 14.30 sıralarında markete gazete almaya çıkıyor. Sonrasında evine dönmüyor. 1 haftadır kendisi kayıp, tüm aramalarımıza rağmen sonuç alamadık" dedi.
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