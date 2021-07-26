Afrin’de iki bacağını kaybeden gazinin mutlu günü

BAKAN SOYLU YALNIZ BIRAKMADI

Protez bacakları sayesinde yeniden hayata tutunan Çeçen, dünyaevine girdi. Tokat'ın Turhal ilçesinde yapılan düğün töreninde çift salona Türk Bayrağı ile girdi. Gazi Çeçen, dünyaevine girdiği Seda Nur Karaçam'a Türk Bayrağı ile beraber Kur'an-ı Kerim takdim etti. Genç çiftin nikah şahitliğini AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çiçeği burnunda çifti telefonla görüntülü arayarak tebrik etti.