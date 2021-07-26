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26 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Meteorolojiden aşırı sıcak hava uyarısı! 40 dereceyi aşacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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26 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Meteorolojiden aşırı sıcak hava uyarısı! 40 dereceyi aşacak

Son dakika haberine göre: 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Y son hava durumu raporunda Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerine aşırı sıcak uyarısında bulunuldu. Meteorolojinin son raporuna göre salı gününden itibaren hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak. Peki hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek mi? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, hafta sonuna kadar sürmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da 32-34, Edirne'de 36-39, Çanakkale'de 35-39, Bursa'da 34-37, Balıkesir'de 34-38, İzmir'de 37-40, Manisa'da 38-42, Aydın'da 41-44, Muğla'da 38-41, Antalya'da 39-41, Adana'da 37-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

SICAK ÇARPMASI UYARISI

Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

KARABÜK VE SİNOP'TA SAĞANAK BEKLENİYOR

Öte yandan Kastamonu, Karabük ile Sinop'un güney ve batı çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIK HARİTASI PAYLAŞILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklık haritasını da paylaştı. Haritaya göre Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.

İŞTE SALI GÜNÜ SICAKLIK HARİTASI

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIK HARİTASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ege ve Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra Çankırı ve Sivas çevreleri ile Karaman, Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Sağanak ve fırtına geliyor! SAĞANAK VE FIRTINA GELİYOR!

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