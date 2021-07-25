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Son dakika: Ankara'da ağaçlık alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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Son dakika: Ankara'da ağaçlık alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıktı. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde ağaçlık alanda yangın çıktı.

Yangın bölgesine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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