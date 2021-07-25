Kurbanlık satışında 120 bin liralık dolandırıcılık
İstanbul'da yaşayan Selim Demirel, satışını yapmak üzere Iğdır'a büyükbaş hayvan almaya gitti. "Yemciye borcum var" diyerek kendisinde para isteyen kişiye120 bin lira ödeme yaptı. Demirel ödemeyi yaptıktan sonra satıcı ve aracılık yapan arkadaşı parayı alıp ortadan kayboldu.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde inşaat ve gayrimenkul işi yapan 55 yaşındaki Selim Demirel, hemen hemen 15 gün önce 150 tane kurbanlık satın almak üzere öz yeğeni ile Ağrı'da yaşayan ve 3 senelik arkadaşı Aydın S.'nin yanına gitti.
Demirel, Ağrı'da kendisine gösterilen hayvanlardan 50 tanesini beğendi. Satmak için kurbanlık bakan Selim Demirel, geriye kalan 100 tane kurbanlığı da yine arkadaşı Aydın S.'nin, ağabeyinin bacanağı olarak tanıttığı Iğdır'da yaşayan Bircan P.'den almak için yola koyuldu. Burada kendisine gösterilen hayvanlardan 100'ünü beğenerek 200 bin lira peşin, kalan 1 milyon 400 bin lirayı da Kurban Bayramı'ndan sonra ödemek üzere Bircan P. ile anlaştı.
120 BİN TL'Yİ ALIP ORTADAN KAYBOLDULAR
İddiaya göre, kurbanlıkların TIR'lara yüklenme günü geldiğinde Iğdır'da kendisine kurbanlıkları satan Bircan P., "Yemciye borcum var" diyerek para istedi. Selim Demirel de 120 bin TL parayı Bircan P'ye verdi. Demirel, hayvanları yüklemek için yola çıktıklarında parayı alan Bircan P. ve Aydın S.'nin kurbanlıkları kendisine teslim etmeden ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Demirel, satın almak için anlaştığı hayvanların ise başkasına ait olduğunu öğrenerek karakola şikayette bulundu.
'YEMEĞE GÖTÜRDÜLER, GEZMEYE GÖTÜRDÜLER'
Selim Demirel, "Üç senedir tanıdığım arkadaşım beni Ağrı'ya çağırdı, 'Kurbanlık satan akrabalarım var buradan sana kurbanlıkları alırız' dedi. Ben de güvenerek Ağrı'ya gittim. Ağrı'daki ahırda 80 tane hayvandan 50 tanesini beğendim. Bu arkadaşım bana 'Selim abi biz yaklaşık 150 hayvan alacaktık, Iğdır'da benim biraderimin bacanağı var, onun 150 tane büyükbaş hayvanı var' dedi. O kişi bize hayvanların videosunu attı, baktım ki hayvanlar güzel. Gitmeye karar verdik, Iğdır'a gittik. Bizi bir ahıra götürdüler. Bizi karşılayan kişi 'Ahır benim, hayvanlar da benim' dedi, 100 tane hayvan için anlaştık. 200 bin TL peşin, kalan 1 milyon 400 bini bayram sonrası vermek üzere anlaştık. Akşam yemeğe götürdüler, gezmeye götürdüler" dedi.
'ARKADAŞIMI ALACAĞIM, GELİYORUM BEKLEYİN'
Demirel, "TIR'ın birini akşamdan ayarlamıştık. Sabah, TIR gelmeden önce, Iğdır'daki kişi bana 'Para hazır mı? Yemciye borç var, işlemler de yapılıyor bana 100 bin lira verir misin?' dedi. Ben de güvendim. 120 bin lira para verdim. Hayvanları TIR'a yüklemeye giderken o (Bircan) kendi arabasına bindi. Ben kendi arabama bindim. Yolda giderken bir anda durdu, 'Bir arkadaşımı alacağım, geliyorum bekleyin' dedi. Biz de bekledik. 5 dakika oldu gelen yok, 10 dakika oldu gelen yok, 1 saat bizi orada bekledik. 1 saat sonra bir baktım, ne adam var ne hayvanlar. Bize gösterdikleri hayvanlar başka birininmiş, benim yanına gittiğim üç senelik arkadaşım (Aydın) da boşluktan faydalanıp bir anda kayboldu" diye konuştu.
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