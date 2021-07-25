Kurbanlık satışında 120 bin liralık dolandırıcılık

'ARKADAŞIMI ALACAĞIM, GELİYORUM BEKLEYİN'

Demirel, "TIR'ın birini akşamdan ayarlamıştık. Sabah, TIR gelmeden önce, Iğdır'daki kişi bana 'Para hazır mı? Yemciye borç var, işlemler de yapılıyor bana 100 bin lira verir misin?' dedi. Ben de güvendim. 120 bin lira para verdim. Hayvanları TIR'a yüklemeye giderken o (Bircan) kendi arabasına bindi. Ben kendi arabama bindim. Yolda giderken bir anda durdu, 'Bir arkadaşımı alacağım, geliyorum bekleyin' dedi. Biz de bekledik. 5 dakika oldu gelen yok, 10 dakika oldu gelen yok, 1 saat bizi orada bekledik. 1 saat sonra bir baktım, ne adam var ne hayvanlar. Bize gösterdikleri hayvanlar başka birininmiş, benim yanına gittiğim üç senelik arkadaşım (Aydın) da boşluktan faydalanıp bir anda kayboldu" diye konuştu.