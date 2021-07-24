Son dakika: Şanlıurfa'da kan donduran olay! Bir şahıs tartıştığı anne baba ve kardeşini vurdu
YAŞAM İHA
Şanlıurfa'da aile faciası! M.H.B. isimli şahıs tartıştığı anne, baba ve kardeşini silahla vurarak yaraladı. Olay sonrası bölgeye gelen güvenlik güçleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralılar ise ambulanslarla bölgedeki en yakın hastanlere sevk edildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, M.H.B. isimli şahıs ile annesi H.B., babası İ.B. ve kardeşi İ.H.B. arasında tartışma çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulundurduğu silahla ateş açan M.H.B., anne, baba ve kardeşini yaraladı. Olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bölgeye giden polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.