Son dakika: Kaymakamlık açıkladı! Şile'de yarın gün boyu denize girmek yasak

Açıklamada; "Kaymakamlığımızca 25 Temmuz 2021 Pazar günü, ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak amacıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır" denildi. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlçemizde meydana gelen hava olayları yakından takip edilerek meteorolojik raporlar ve sahada görevli kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda bugün sabah saatlerinden itibaren sahillerimizde denize girmek kaymakamlığımızca yasaklanmıştır." "Bölgemizde Kuzey Doğu'dan esen 3-5 şiddetinde rüzgar, 1 ila 2 metre yüksekliğinde dalga ve hortum olarak adlandırılan 'yıkıcı güce sahip bir doğa olayı' gözlemlenmiştir."