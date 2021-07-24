Son dakika: Kaymakamlık açıkladı! Şile'de yarın gün boyu denize girmek yasak
Son dakika haberleri... Şile Kaymakamlığı, 25 Temmuz Pazar günü gün boyu denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, söz konusu karara sebep oplarak dalga ve akıntılar gösterildi.
Açıklamada; "Kaymakamlığımızca 25 Temmuz 2021 Pazar günü, ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak amacıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır" denildi. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İlçemizde meydana gelen hava olayları yakından takip edilerek meteorolojik raporlar ve sahada görevli kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda bugün sabah saatlerinden itibaren sahillerimizde denize girmek kaymakamlığımızca yasaklanmıştır." "Bölgemizde Kuzey Doğu'dan esen 3-5 şiddetinde rüzgar, 1 ila 2 metre yüksekliğinde dalga ve hortum olarak adlandırılan 'yıkıcı güce sahip bir doğa olayı' gözlemlenmiştir."
"Alınan önlemler ve kıymetli vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımlarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."
"Meteroloji Genel Müdürlüğü hava/deniz raporlarıyla 25 Temmuz 2021 Pazar günü erken saatlerden itibaren gün boyunca; rüzgar, Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde yer yer 6 şiddetinde, dalga Yüksekliği, 1 ila 2.5 metre ve sağanak yağış tahmini bildirilmiştir."
"Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 1 ila 2,5 metre arasında olduğu tespit edilmiştir."
"Meteroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporları ve bölgedeki hava/deniz durumunun değerlendirilmesi neticesinde; kaymakamlığımızca 25 Temmuz 2021 Pazar günü, ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak amacıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."
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