İstanbul metrosunda korku anları! Klima bomba gibi patladı
Son dakika haberleri... İstanbul metrosu Veysel Karani İstasyonu'nda vagonlardan birinde bulunan klima nedeniyle ufak çaplı patlama olduğu bildirildi. Patlama vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. Ekipler patlamayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'da Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki Veysel Karani Metro İstasyonu'nda patlama oldu.
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer yapan bir metroda, elektrikten kaynaklandığı belirtilen bir yangın meydana geldi.
Bunun üzerine vatman, aracı Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonuna çekerek yolcuları tahliye etti. Daha sonra patlamalar duyulan metroya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışırken, metro istasyonu yolcu taşımacılığına geçici olarak kapatıldı.
Durağa gelen yolcular, yetkililer tarafından otobüs duraklarına yönlendirildi.
"İETT OTOBÜSLERİ İLE HİZMET VERİLECEK"
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir-Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır-Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" denildi.
"ORTALIĞI BÜYÜK BİR DUMAN KAPLADI"
Metroda yolcu olan ve yaşananları anlatan Melik Önder, "Ben Kazım Karabekir durağında bindim. Tam dönemeçte bir patlama oldu. Büyük bir görüntü ile elektrik sistemi patladı. Durmadı, ikinci bir patlama daha oldu. Durağa yaklaşırken görevliler bir şekilde durdurdu. En öndeki kapıyı açtılar oradan tahliye olduk. Ortalığı büyük bir duman kapladı. Eğer iki dakika geç kalsaydık ölümle sonuçlanabilirdi. Bayram olması ve az kişinin olması bence felaketi önledi. İnsanlar fazla panik yapıyorlar. Orada bir tane çocuklu aile gördüm ben kaldırmaya çalıştım arkadakiler izin vermedi. Yangın tüpünü çıkarmaya çalıştım sıkıştığı için çıkartamadım" diye konuştu.
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