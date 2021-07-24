Son dakika: Dünyaca ünlü İskoçyalı aktör Mike Mitchell Fethiye'de ölü bulundu!

Mike Mitchell, Türkiye'ye geldiği ilk yıllarda Türkiye adına katıldığı dünya vücut şampiyonasında da birincilik kazandırmıştı. 2002 yılından itibaren 3 yıl dünya vücut şampiyonluğu unvanını kazanan Mike Mitchell, 4. şampiyonluğunu Türkiye adına yarışarak elde etmişti.

Dünya vücut geliştirme şampiyonalarında Türkiye'yi temsil ettikten sonra Fethiye'ye yerleşen İskoç uyruklu Mike Mitchell yurt içi ve yurt dışında Türkiye'nin kültür ve turizm elçisi gibi de çalışmıştı. Gönüllü olarak Türkiye'nin tanıtımı için çaba sarf eden Mike Mitchell, İngiliz uyruklu eşi Dennise ile yaşıyordu.