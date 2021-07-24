Son dakika: Dünyaca ünlü İskoçyalı aktör Mike Mitchell Fethiye'de ölü bulundu!
Son dakika haberi... Dünyaca ünlü aktör Fethiye'de ölü olarak bulundu. Türkiye aşığı dünya vücut şampiyonu İskoçyalı aktör Mike Mitchell, Fethiye’de Türkiye'ye duyduğu sevgiyle de tanınıyordu.
Mike Mitchell, Gladyatör, Cesur Yürek ve Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan "Mendilim Kekik Kokuyor" gibi yapımlarda rol almıştı.
Mike Mitchell, Türkiye'ye geldiği ilk yıllarda Türkiye adına katıldığı dünya vücut şampiyonasında da birincilik kazandırmıştı. 2002 yılından itibaren 3 yıl dünya vücut şampiyonluğu unvanını kazanan Mike Mitchell, 4. şampiyonluğunu Türkiye adına yarışarak elde etmişti.
Dünya vücut geliştirme şampiyonalarında Türkiye'yi temsil ettikten sonra Fethiye'ye yerleşen İskoç uyruklu Mike Mitchell yurt içi ve yurt dışında Türkiye'nin kültür ve turizm elçisi gibi de çalışmıştı. Gönüllü olarak Türkiye'nin tanıtımı için çaba sarf eden Mike Mitchell, İngiliz uyruklu eşi Dennise ile yaşıyordu.
Dün akşam saatlerinde kaldığı otel odasında ölü olarak bulunan Mike Mitchell önce Fethiye Devlet Hastanesi morguna oradan da otopsi için Muğla Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.
Dünyaca ünlü İskoçyalı aktör Mike Mitchell geçtiğimiz yıl Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan "Mendilim Kekik Kokuyor" filminde Wilma Elles ve Mehmet Çevik gibi isimlerle rol almıştı. Mitchell Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin yaşadıklarını anlatan filmde de rol almıştı.
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