Son dakika: İzmir'in kabusu Kordon çetesi çökertildi: 17 gözaltı





17 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren ekipler, konu ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli şahsı yakalamak için 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında suç örgütünün lideri olduğu belirlenen Nihat E.'nin (38) evinde 23 adet farklı marka model suça konu telefon, bir adet silah ve silaha ait 73 adet mermi ele geçirildi.

Arama yapılan diğer adreslerde ise uyuşturucu madde, kurusıkı tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen toplam 32 telefon ele geçirildi.