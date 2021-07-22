Bayramda bankalar ne zaman açılacak? İş Bankası, Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank bayramda açık mı? EFT işlemleri...

Bayramda bankalar ne zaman açılacak? İş Bankası, Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank bayramda açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankalarda işlemleri olan vatandaşlar, bankaların hangi tarihte mesaiye başlayacağını araştırıyor. Para yatırma-çekme ya da kredi işlemleri olanlar tarafından yakından takip edilen banka çalışma saatleri konusunda merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok kurum çalışmalara ara veriyor. Bu kapsamda bankalar d bayram boyunca kapalı olacak. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, ING ve tüm bankalar 26 Temmuz Pazartesi günü normal mesaiye başlayacak.