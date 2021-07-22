Bayramda bankalar ne zaman açılacak? İş Bankası, Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank bayramda açık mı? EFT işlemleri...
Bayramda bankalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayramın resmi tatil olması nedeniyle bankalar da bu süre içerisinde çalışmalara ara verdi. Bankada işleri olan vatandaşlar, şubelerin hangi tarihte mesaiye başlayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte, bayramda bankalar ne zaman açılacak? İş Bankası, Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank bayramda açık mı? EFT işlemleri...
Bayramda bankalar ne zaman açılacak? İş Bankası, Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank bayramda açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankalarda işlemleri olan vatandaşlar, bankaların hangi tarihte mesaiye başlayacağını araştırıyor. Para yatırma-çekme ya da kredi işlemleri olanlar tarafından yakından takip edilen banka çalışma saatleri konusunda merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok kurum çalışmalara ara veriyor. Bu kapsamda bankalar d bayram boyunca kapalı olacak. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, ING ve tüm bankalar 26 Temmuz Pazartesi günü normal mesaiye başlayacak.
BAYRAMDA FAST İLE EFT YAPILIR MI?
Resmi tatil olması nedeniyle bayramda EFT yapmak mümkün olmasa da yeni sistem olan "FAST" aracılığıyla bayramda 1000 TL'ye kadar EFT yapmak mümkün. 1000 TL üzerindeki EFT işlemi normal şartlarda bankalar arası 10-20 dakika arasında gerçekleşmektedir. Bazı günler bankalardaki yoğunluk durumuna göre bu süre 1 saate kadar çıkabilir.
FAST ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?
FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak bir sistemdir. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabilecek. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor.
LİMİT ARTACAK
Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılım başvuruları alınmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST Sistemi işlem üst limitinin arttırılacağını, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılım başvuruları alınmaya başlandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"TCMB iç kaynaklarınca geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil, 7/24, anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde günlük ortalama 2 milyon adet anlık ödeme, müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılması için Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı ise 11,3 milyona ulaşmıştır. Sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek hâlihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos 2021 tarihinde 2.000 TL'ye yükseltilecektir. İlerleyen dönemde tutar limitinin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan, bankaların yanı sıra 6493 Sayılı Kanun kapsamındaki Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılmaları için gerekli olan teknik hazırlıklar ve düzenlemeler hayata geçirilmiş olup, katılım talepleri alınmaya başlanmıştır. Sisteme katılım için gerekli olan teknik ve operasyonel şartları sağlayan ve testlerde başarılı olan kuruluşların FAST Sistemine katılmaları mümkün olacaktır. Söz konusu gelişmelerin, finansal teknolojilerde rekabet ve yeniliğin önünü açarak, bu teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayacağı ve dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."
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- Bayramda bankalar ne zaman açılacak? İş Bankası, Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank bayramda açık mı? EFT işlemleri...
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