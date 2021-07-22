Prof. Dr. Fikrettin Şahin'in 47 yıllık örnek başarı öyküsü! Ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden almıştı!





2011'de Yeditepe Üniversitesi Biyoteknoloji yüksek lisans ve doktora programımız açıldıktan sonra sağlık, tarım ve çevre alanlarında bor ile ilgili ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi konusunda bir araştırma grubu kurdum. Çalışmalarımızda, bazı bor bileşiklerinin çok iyi antimikrobiyal ve antiviral özelliklerinin olduğunu belirledik. Kronik yaraların tedavisinde kullanılacak dünyada başarılı bir ürün yoktu. İlk defa bor içerikli antiseptik özelliği bulunan bir yara iyileştirme jeli geliştirilmiş ve markete sunulmuştur. Kanser ve nörodejeneratif hastalıkların (parkinson, alzheimer, ALS gibi) tedavisi için yeni ilaç formülasyonları geliştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca yeni nesil biyoteknolojik ilaçlar, kök hücre ve gen tedavi uygulamaları ve ürünleri ile ilgili

Obezite ve karaciğer yağlanması konusunda tamamlanan bilimsel projelerimiz ve buluşlarımızdan dolayı 2019 yılı İlim Yayma büyük ödülüne layık görüldüm. İlim Yayma Ödülü'nü aldıktan sonra ABD'deki doktora hocam beni aradı. Türkiye'de prestijli bir ödül almışsın. Şimdi haberlerde okudum ve heyacanlandım' dedi. Bu ödülün yurtdışında dahi duyulması beni çok sevindirmişti.