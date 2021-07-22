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Kurbanlık keçi çatıya kaçtı! Sonu böyle oldu! İşte o anlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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Kurbanlık keçi çatıya kaçtı! Sonu böyle oldu! İşte o anlar

Adana'da eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Sahiplerinin elinden kaçmayı başaran bir keçi çatıya çıktı. Dengesi kaybeden kurbanlık hayvan yere çakıldı. O anlar saniye saniye kameralara böyle yansıdı.

Adana'da kurbanlık keçi, kaçtığı çatıdan düştü. Bu anlar saniye saniye kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde çekilen ve sosyal medyaya yüklenen görüntüde kurbanlık keçinin 2 katlı müstakil evin çatısına çıktığı ve dengesini kaybedip düştüğü görüldü.

Keçinin düştükten hemen sonra ise kaçmaya çalışması dikkat çekti.

Bu sırada aşağıda bekleyen bir vatandaş kaçan keçiyi yakaladı. Bu anlar saniye saniye kaydedildi.

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