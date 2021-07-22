Muğla Datça'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 17.16 yaşanan sarsıntının derinliği 6.16 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,6 olarak duyururken, derinliğin ise 11.7 kilometre olduğunu paylaştı.
Depremin Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 17.16 yaşanan sarsıntının derinliği 6.16 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD TARAFINDAN YAPILAN PAYLAŞIM
SON DEPREMLER
AFAD DEPREME İLİŞKİN DETAYLARI PAYLAŞTI
KANDİLLİ 4,6 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetlini 4,6 büyüklüğünde açıklarken, sarsıntının derinliğinin 11.7 kilometre olduğunu duyurdu.
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