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Muğla Datça'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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Muğla Datça'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 17.16 yaşanan sarsıntının derinliği 6.16 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,6 olarak duyururken, derinliğin ise 11.7 kilometre olduğunu paylaştı.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muğla'da deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 17.16 yaşanan sarsıntının derinliği 6.16 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD TARAFINDAN YAPILAN PAYLAŞIM

SON DEPREMLER

AFAD DEPREME İLİŞKİN DETAYLARI PAYLAŞTI

KANDİLLİ 4,6 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetlini 4,6 büyüklüğünde açıklarken, sarsıntının derinliğinin 11.7 kilometre olduğunu duyurdu.

KANDİLLİ'NİN SON DEPREMLER LİSTESİ

Ayrıntılar geliyor...

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