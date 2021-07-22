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Denizde hortum oluştu! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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Denizde hortum oluştu! O anlar kamerada

Son dakika haberi... Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde denizde oluşan hortum dikkati çekti. Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

İlçe açıklarında sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüledi.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

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