Annesini boynundan bıçakladı! Olay yerine gelen polis saldırganı böyle etkisiz hale getirdi
Ümraniye’de madde bağımlısı şahıs, annesini boynundan bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldıran şahıs, ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.
Ardından evden çıkan şüpheli, elindeki bıçakla cadde üzerinde park halinde bulunan ağabeyinin aracının lastiklerini patlattı. Gözü dönmüş saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırdı. Polisin uyarılarına rağmen saldırmaya devam eden şüpheli, ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 adet bıçak bulundu.
Ercan D.'nin polis ekiplerine saldırdığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin park halindeki aracın lastiklerini bıçakla patlattığı, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırmaya çalıştığı ve bağırdığı, şüphelinin ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildiği yer alıyor.
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