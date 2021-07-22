Demircilerin bayramda işleri açıldı! Demir işlemek için yaktıkları ocaklarını bu defa...
Son dakika haberine göre: Kurban Bayramı ile birlikte demir ustalarının işleri açıldı. Hatay'da demirci ustaları yıl boyunca demir işlemek için yaktıkları ocaklarını bu defa farklı bir iş için yaktı.
Hatay'da demirci ustaları, demir dövdükleri ocaklarda Kurban Bayramı dolayısıyla kelle ve paça ütülüyor. Kentte kurbanını kesen vatandaşlar, kurban kellesi ve paçalarının ütülmesi için demirci atölyelerinin yolunu tutuyor.
Demirci ustaları yıl boyunca demir işlemek için yaktıkları ocaklarını bu defa kor ateşte kurbanlık hayvanların kelle ve paçalarının temizliği için kullanıyor. Bayram boyunca mesai yapan demirci ustaları, vatandaşlardan gelen kurbanların kelle ve paçaları ütülüyor.
Antakya Demirciler Odası Başkanvekili Davut Karakaş, AA muhabirine, meslek olarak zorluklar yaşadıkları bu günlerde bayramın gelmesiyle kelle ve paça ütüleyerek para kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Bayramda kurban kelle ve paçasının ütülenmesinin gelenek olduğunu aktaran Karakaş, "İşlerimizde bugünlerde canlanma oluyor. Demirci kardeşlerim çifte bayram heyecanı yaşıyor." dedi.
"KELLE ÜTÜLEME DEMİR DÖVMEKTEN DAHA ZOR"
Usta Necdet Demirel de 31 yıldır demircilikle uğraştığını ve bunun yanında her yıl Kurban Bayramı'nda kelle ve paça ütülediğini belirtti.
Kelle ve paça ütüleme işinin çok zor olduğunu ifade eden Demirel, "Para kazanmak için bugünü bekliyoruz. Kurban Bayramı bizim için önemli çünkü gelirimizi artırıyoruz. Neredeyse yılık gelirimizi bayramda karşılıyoruz. Bayramda yaklaşık 60 kelle ütülüyoruz." diye konuştu.
Sıcak yaz günlerinde kor ateş karşısında kelle ve paça ütüleme işinin kolay olmadığını aktaran Demirel, "Kelle ütüleme, demir dövmekten daha zor. Demir dövmek kendi işimiz, bundan zevk alıyorum. 31 yıldır bu işi yapıyorum, işimi seviyorum." ifadesini kullandı. Demirel, her bir kelle ve paça ütülemeden 30 lira kazandıklarını dile getirdi.
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