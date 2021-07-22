Demircilerin bayramda işleri açıldı! Demir işlemek için yaktıkları ocaklarını bu defa...

Kelle ve paça ütüleme işinin çok zor olduğunu ifade eden Demirel, "Para kazanmak için bugünü bekliyoruz. Kurban Bayramı bizim için önemli çünkü gelirimizi artırıyoruz. Neredeyse yılık gelirimizi bayramda karşılıyoruz. Bayramda yaklaşık 60 kelle ütülüyoruz." diye konuştu.



