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Kargolar ne zaman açılacak? Bayramda Aras, Yurtiçi, MNG ve PTT kargo açılacak mı?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2021
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Kargolar ne zaman açılacak? Bayramda Aras, Yurtiçi, MNG ve PTT kargo açılacak mı?

Kargolar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayramda kargolar aracılığıyla gönderi alacaklar ya da gönderi bırakacak olan kişiler çalışma durumlarına ilişkin detayları merak ediliyor. İşte, Kargolar ne zaman açılacak? Bayramda Aras, Yurtiçi, MNG ve PTT kargo açılacak mı?

Kargolar ne zaman açılacak? Bayramda Aras, Yurtiçi, MNG ve PTT kargo açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üst üste denk gelen resmi tatiller nedeniyle bayram sürecinde kargo teslimlerinde gecikmeler gerçekleşti. Gönderi bırakacak olanlar ya da teslim alacaklar resmi tatiller nedeniyle ürünlerine gecikmeli kavuştu.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Aras Kargo, Sürat Kargo, MGN, UPS ve Yurtiçi Kargo gibi şirketler resmi tatillerde kapalı konumda oluyorlar. Bu nedenle bayramda kargolar çalışmayacak. Kargolarda ilk teslimat günü 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü öğlene kadar olacak. Bu nedenle kargo verecekler ya da alacaklar bayramdan sonrayı beklemek zorunda olacaklar.

Son dönemde 15 Temmuz'da resmi tatil, 18 Temmuz'da Pazar tatili ve 4.5 günlük Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kargo teslimatlarında gecikmeler gerçekleşti. Satıcı firmaların büyük bir bölümü ise olası gecikmeyi öngörerek müşterilerini önceden bilgilendirmişti.

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