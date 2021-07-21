İstanbul'daki sivrisinekler zehirli mi? Vatandaşlar acilen tedbir alınmasını istiyor

ONLARCA SİNEK ISIRIĞI

Kandemir, sineğe önlem için her yöntemi denediklerini vurgulayarak, "Ancak onlar bile fayda etmedi. Normalde eşimi sinek çok ısırmaz ancak bahçede oturunca anında sinek tarafından ısırılıyor. Çocuklarımız da aynı şekilde. Ben de bahçedeyken bu duruma maruz kaldım. Önceki senelerde de vardı ancak bu sene daha fazla ve daha farklı. Onlarca sinek ısırığı ayağımda var." diye konuştu.