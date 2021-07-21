İstanbul'daki sivrisinekler zehirli mi? Vatandaşlar acilen tedbir alınmasını istiyor
İstanbul'da farklı bölgelerde görülmeye başlayan sivrisinekler vatandaşları giderek endişelendiriyor. Yetkililerin acilen önlem almasını isteyen çevre sakinleri sivrisineklerden dolayı uyuyamadıklarını ifade etti. Sivrisineklerin zehirli olduğunu iddia eden vatandaşlar, ısırık sonrası yaşanan alerkil reaksiyonların da olduğunu belirttiler.
İstanbul'da, Sarıyer, Avcılar ve Bahçelievler'in ardından Eyüpsultan, Kartal, Ataşehir ve Üsküdar'da da görülmeye başlayan sivrisinekler, çevre sakinlerini endişelendiriyor.
ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR
Kent genelinde çoğalan, ısırdığı bölgelerde kızarıklık ve şişkinlik yapan sivrisineklerden şikayet eden vatandaşlar, yetkililerin hemen önlem almasını istiyor. Bahçelievler'de oturan Burak Arı yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 aydır sivrisinek şikayetlerinin olduğunu söyledi.
Sivrisineklerin ısırdığı yerlerin şiştiğini belirten Arı, sıcağın etkisi ve sivrisineklerden dolayı sabaha kadar uyuyamadığını ifade etti. Arı, çocuğunun uzuvlarında ısırıklardan dolayı morardığını ancak daha sonra iyileştiğini ifade etti.
BU SENE ORTAYA ÇIKTI
İlçede oturan Mediha Arı ise sivrisineklerden rahatsız olduğunu anlattı. İlaçlamanın 2 gündür durduğunu dile getiren Arı, sivrisineklerin bacaklarını ısırdığını da kaydetti.
Avcılar'da ikamet eden Emrah Karakartal, sivrisinek sorununun bu sene çıkmaya başladığını, daha önce böyle bir şeyin olmadığını söyledi.
SİVRİSİNEKLER ZEHİRLİ Mİ?
Sivrisineğin, birkaç hafta önce çocuğunun gözünün üstünü ısırdığını, bu nedenle şiştiğini aktaran Karakartal, eczaneden aldığı kremi kullandıktan sonra iyileştiğini belirtti.
Sineklerin Yeşilkent Mahallesi'nde dereden gelebileceğini kaydeden Karakartal, "Sivrisinekler, zehirli herhalde ısırdığı zaman iz bırakıyor, şişme, alerji tarzı şeyler oluşturuyor. Ben kendi çocuğumda gördüm." dedi.
"SİNEĞİN ISIRDIĞI YERİN ETRAFI MORARDI"
Üsküdar'da ikamet eden Şule Kandemir, bahçede otururken sivrisinek tarafından defalarca ısırıldıklarını, önceki senelere göre vücudunun buna farklı tepki verdiğini dile getirdi.
ONLARCA SİNEK ISIRIĞI
Kandemir, sineğe önlem için her yöntemi denediklerini vurgulayarak, "Ancak onlar bile fayda etmedi. Normalde eşimi sinek çok ısırmaz ancak bahçede oturunca anında sinek tarafından ısırılıyor. Çocuklarımız da aynı şekilde. Ben de bahçedeyken bu duruma maruz kaldım. Önceki senelerde de vardı ancak bu sene daha fazla ve daha farklı. Onlarca sinek ısırığı ayağımda var." diye konuştu.
ETRAFI MORARDI
Sarıyer'de oturan Nimet Kara da kızının sinek tarafından ısırıldığını, bu kısmın aşırı şiştiğini ve kızardığını belirtti.
Kara, bunun normal bir sinek ısırığına benzemediğine dikkati çekerek, "İlk birkaç saat sadece kaşındı. Sonra sineğin ısırdığı ayağı şişmeye başladı ve aşırı kızardı. Bir gün boyunca geçmeyince hastaneye gittik. İğne yaptılar ancak hala şişlik devam ediyor. Sineğin ısırdığı yerin etrafı morardı." şeklinde konuştu.
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