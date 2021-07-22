Denizli'de vahşet! Uyuyan annesini boğduktan sonra boğazını kesti

BOĞAZINI KESTİ



Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tilkilik Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen G.R., iddiaya göre dün henüz bilinmeyen nedenle annesi Şadiye Rüzgar ile tartıştı. G.R., sabah saatlerinde annesi Şadiye Rüzgar'ın yaşadığı Tilkilik Mahallesi'ndeki evine gitti. Uyuduğu sırada annesini elleriyle boğan G.R., daha sonra boğazını kesti.