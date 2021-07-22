22 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat: Sarı ve turuncu kodlu uyarı
Bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz 2021 Perşembe günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Rize ve Artvin yaşanan sel felaketi sonrası Meteorolojiden bu bölgeler için uyarılar peş peşe geldi. Peki hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek mi? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 22 Temmuz 2021 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan son dakika bilgilere göre; hava durumuna ilişkin detaylar belli oldu. Kuvvetli yağışların beklendiği iller için turuncu ve sarı kodlu uyarılar peş peşe geldi. Öte yandan sıcaklıkların cuma günü mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor.
SARI UYARI NE DEMEK?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
SEL, SU BASKINI UYARISI
Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize, Giresun ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
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