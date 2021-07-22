22 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat: Sarı ve turuncu kodlu uyarı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.