Eski manken Gizem Akbaş'a gece kulübünde öldüresiye dayak! Görüntüler ortaya çıktı

SABAH'a konuşan manken Gizem Akbaş, "Yaklaşık bir yıl önce beni aldattığı için ayrılma kararı aldım. Bunu bir türlü kabullenmedi. Sürekli şiddete başvurdu. 'Benden ayrılamazsın' diyordu. Şikayetçi oldum, hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Buna rağmen beni sosyal medya paylaşımlarımdan görüp olay günü bulunduğum mekana gelmiş. Yumrukladı. Yere düştüm, şaçımdan tutup tekmeler savurmaya başladı. Acımasızca vurdu. Şikayetçi oldum. İfadesi bile alınmadan Bodrum'a tatile gitti. Ben bu acı içindeyken şimdi onun yaptığı yanına kaldı." dedi.