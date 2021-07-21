Uğur Kaptan'ın şüpheli ölümü! "Bu işin içinde iş var"

OTOPSİ YAPILACAK

Uğur Kır'ın cenazesi Angola'da gemiden alındı ve Türkiye'ye gönderilmek üzere işlemlere başlandı. Kır'ın cenazesi uçakla İstanbul'a getirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılacak ve kesin ölüm nedeni tespit edilmeye çalışılacak. Uğur Kır'ın annesi Nurgül Kır ise olayda şirketin ihmali olduğunu iddia ederek, "Bu işin içinde iş var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten belki 2 hafta önce öldü. Kimse doğruyu söylemiyor. Buzdolabına koymuşlar" dedi.