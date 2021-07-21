21 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu | O illerde yaşayanlar dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Balıkesir, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Bayramda hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 21 Temmuz 2021 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Balıkesir, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Düzce'nin iç kesimlerinde, gece saatlerinde Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğu ve batı kesimleri, Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Düzce'nin iç kesimlerinde, gece saatlerinde Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğu ve batısı, Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Parçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Düzce'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu kesimleri, Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 36°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 30°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 34°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB ile LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kurban kesimi ne zaman biter? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Diyanet açıklaması...
- Üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak? YÖK ile üniversitelerin açılış tarihi açıklandı mı? 2021-2022 eğitim takvimi...
- Vedalara doymuyor! Arka Sokaklar'da efsane aile yerle bir oldu! Son ayrılık ise bambaşka...
- Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı...
- Fatma Girik son durum nasıl? Fatma Girik sağlık durumu nedir? Fatma Girik'in hayatı...
- Açık lise ek sınav ne zaman 2021? AÖL 2021 4. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Online, yüz yüze...
- Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları everest oldu, tırmanışa geçti! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...
- Okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar hangi tarihte açılır 2021? MEB tarafından açıklama...
- İşi olmayanlar dikkat! Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş desteği! İhmal etmeyin...
- İkinci el araba alacaklara uyarı! Uzman isim o tarihi işaret etti! Bayram sonrasında...
- 10 bin bekçi alımı için kritik süreç! Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? İllerin listesi...