Antalya'da çocuk mezarlarına balon bağlanmasının yürekleri burkan hikayesi: "Çocuğum mezarda o gelemez"

"ÇOCUĞUM MEZARDA O GELEMEZ"

Kandil ve bayramlarda çocukları mutlu etmek için ücretsiz balon ve şeker dağıttığını belirten Kocatepe, "Arife günü mezarlık yanından ücretsiz balon dağıtırken bir kadın balon istedi. Ben de çocuğunu göndermesini isteyince 'Çocuğum mezarda o gelemez' dedi. Bu sözleri duyunca çok üzüldüm ve o çocuğun mezarına bir balon bağladım." dedi.

Yaşanan bu olaydan çok etkilendiğini ve bunun üzerine mezarlığı gittiğini dile getiren Kocatepe, hazırladığı balonları tek tek çocuk mezarlarına bağladığını kaydetti.