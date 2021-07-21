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Antalya'da çocuk mezarlarına balon bağlanmasının yürekleri burkan hikayesi: "Çocuğum mezarda o gelemez"

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
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Antalya'da çocuk mezarlarına balon bağlanmasının yürekleri burkan hikayesi: Çocuğum mezarda o gelemez

Antalya'nın Serik ilçesinde elindeki balonları çocuk mezarlarına bağlayan görüntüleri ortaya çıkan şahsın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 20 yıldır balon satarak geçinen Sait Kocatepe balonları mezarlara neden bağladığını açıkladı. Kocatepe, "Arife günü mezarlık yanından ücretsiz balon dağıtırken bir kadın balon istedi. Ben de çocuğunu göndermesini isteyince 'Çocuğum mezarda o gelemez' dedi. Bu sözleri duyunca çok üzüldüm ve o çocuğun mezarına bir balon bağladım." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin elindeki balonları çocuk mezarlarına bağlama görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

ELLERİNDEKİ BALONLARI MEZARLARA BAĞLADI

İlçedeki Merkez Mezarlığı'nda bir kişinin arife günü çocuk mezarlarını tek tek gezdiği ve elindeki balonları mezarlara bağlama görüntüleri sosyal medyada yayınlanmasının ardından ilgi çekti.

20 YILDIR BU ŞEKİLDE GEÇİNİYOR

Mezarlara balon bağlayan Sait Kocatepe, 20 yıldır geçimini balon ve pamuk şekeri satarak sağladığını söyledi.

"ÇOCUĞUM MEZARDA O GELEMEZ"

Kandil ve bayramlarda çocukları mutlu etmek için ücretsiz balon ve şeker dağıttığını belirten Kocatepe, "Arife günü mezarlık yanından ücretsiz balon dağıtırken bir kadın balon istedi. Ben de çocuğunu göndermesini isteyince 'Çocuğum mezarda o gelemez' dedi. Bu sözleri duyunca çok üzüldüm ve o çocuğun mezarına bir balon bağladım." dedi.

Yaşanan bu olaydan çok etkilendiğini ve bunun üzerine mezarlığı gittiğini dile getiren Kocatepe, hazırladığı balonları tek tek çocuk mezarlarına bağladığını kaydetti.

O BALONLARI ÇOCUKLAR ALACAK

Çocukları sevindirmeye çalıştığını ve ölen çocuklar için de kendince bir şey yapmak istediğini belirten Kocatepe, şöyle devam etti:

"Benim de iki çocuğum var, bunu yaparken çocuklarımı düşünündüm ve tüylerim diken diken oldu. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Mezarlığa bağladığım o balonları zaten başka çocuklar alacak, orada devamlı kalmayacak. Balon sattığım parkta ailesi olmayan çocuklar var onlara da balon verip sahip çıkmaya çalışıyorum."

HAYIR YAPMAYI SEVİYORUM

" Yokluk içinde büyüdüm, 16 kardeşli gariban bir ailem vardı ve çok fakirlik gördüm. Rahmetli babam bize hiç oyuncak almazdı, ben de 'büyüyünce oyuncakçı olacağım' derdim. Kendime göre hayır yapmayı seviyorum. Benim herhangi bir kötü niyetim olmadı olmaz da benim tek niyetim çocuk sevgisi."

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