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Ege'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
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Ege'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında İzmir Karaburun açıklarında Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde ve yerin 6.91 km derinliğinde bir deprem yaşandığı bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 derinliğini 5.8 km olarak duyurdu.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında İzmir Karaburun açıklarında Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde ve yerin 6.91 km derinliğinde bir deprem yaşandığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 derinliğini 5.8 km olarak duyurdu

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