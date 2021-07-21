Ege'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında İzmir Karaburun açıklarında Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde ve yerin 6.91 km derinliğinde bir deprem yaşandığı bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 derinliğini 5.8 km olarak duyurdu.
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında İzmir Karaburun açıklarında Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde ve yerin 6.91 km derinliğinde bir deprem yaşandığı bildirildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 derinliğini 5.8 km olarak duyurdu
DEPREMİN DETAYLARI
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