6 yıldır kullanılmıyordu! Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin yıkımına başlandı





1936 tarihinde, 225 yataklı olarak faaliyete başlayan, geniş koridorları ve yüksek tavanlarıyla tarihi bir önem taşıyan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binası da tarihi yapılara uygun olarak inşa edilecek. Öte yandan yıkımına başlanan bina havadan da görüntülendi.