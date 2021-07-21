6 yıldır kullanılmıyordu! Tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin yıkımına başlandı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hakkında yıkım kararı bulunan ve 6 yıldır kullanılmayan 8 katlı bir binanın yıkımına başlandı. Yıkılan binanın yerine, hastane içindeki tarihi binaya uyumlu olacak şekilde modern bir proje uygulanacağı öğrenildi. Öte yandan acil servisin hizmetine, eski acil servisin olduğu yerde kesintisiz devam ettiği belirtildi.
Tarihi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisinin bulunduğu binanın yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmaları boyunca acil servis geçici olarak kullanıma kapatılırken, yeni bina tarihi yapıya uygun bir şekilde inşa edilecek.
Kadıköy'de bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Vehbi Koç Acil Tıp Merkezi'nin yanındaki dahiliye servisinin bulunduğu 8 katlı binanın yenilenmek üzere yıkım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar süresince acil servis, eski yerinde hizmet verecek.
1936 tarihinde, 225 yataklı olarak faaliyete başlayan, geniş koridorları ve yüksek tavanlarıyla tarihi bir önem taşıyan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binası da tarihi yapılara uygun olarak inşa edilecek. Öte yandan yıkımına başlanan bina havadan da görüntülendi.
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