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Sakarya'da denize girenler hastaneye koştu! Sebebi belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Sakarya'da denize girenler hastaneye koştu! Sebebi belli oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girdikten sonra kızarıklık ve kaşıntı şikayeti yaşayan vatandaşlar hastaneye başavurdu. Kaşınmanın nedenini belirlemek için deniz suyundan alınan numune sonuçları çıktı. İşte Sakarya'da paniğe neden olan olayın detayları...

Sakarya'nın karasu ilçesinde dün 32 kişinin vücutlarında kaşıntılar oluştuğu deniz suyundan alınan numune temiz çıktı. kaşıntıların deniz anasından kaynaklandığı belirlendi.

Sakarya'da denize girenler hastaneye koştu! Sebebi belli oldu

Karasu sahilinde dün denize giren bazı kişilerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Vücutlarında, kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi, hastaneye gitti.

Sakarya'da denize girenler hastaneye koştu! Sebebi belli oldu

Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.00 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar denize girilmesine izin vermedi.

Sakarya'da denize girenler hastaneye koştu! Sebebi belli oldu

Ekipler sudan numune aldıktan sonra, ilerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi.

Sakarya'da denize girenler hastaneye koştu! Sebebi belli oldu

Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan incelemede deniz suyunun temiz çıktığı belirtildi.

Sakarya'da denize girenler hastaneye koştu! Sebebi belli oldu

Kaşınmanın son iki gündür oluşan deniz anasından kaynaklandığı bildirildi.

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