İstanbul'da o baba hakkında ‘eziyet’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Öte yandan mağdur çocuğun ilk adli tıp incelemesinde de ayak bileklerinde tavana asıldığını gösterir herhangi bir iz tespit edilemedi. Savcılık olayla ilgili kapsamlı inceleme yapılması için soruşturmayı sürdürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN