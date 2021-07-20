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Kurban kesiminde silah sesleri: Akrabalar arasında kavga çıktı ortalık karıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Kurban kesiminde silah sesleri: Akrabalar arasında kavga çıktı ortalık karıştı

Samsun'da evlerinin önünde kurban kestikleri sırada tartışma çıkan gruplar arasında silahlı saldırı yaşandı. Saldırı sonrasında yaralanan Sinan Y. ve Sunay Ö. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olay sonrası 2 kişiyi gözaltına alırken, hastaneye gelen akrabalar ambulansın camını kırdı.

Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde evlerinin önünde kurban kestikleri sırada Sinan Y. (42) ve Sunay Ö. (48), akrabaları olan ve aralarında husumet bulunan Eray Ö. (22) ve Necati Ö'nün (19) silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Sinan Y. ve Sunay Ö. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheliler emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletleri ile yakalandı.

YARALI YAKINLARI, AMBULANSIN CAMINI KIRDI

Olaydan sonra hastaneye gelen yaralı yakınları ise ambulansın arka kapısının camını kırdı. Kavganın ardından Eray Ö. ve Necati Ö. kardeşler, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.



'BURAYA NEDEN GELDİM' DİYE SORDU

Öte yandan olay sonrası fenalaşan yaralıların akrabalarından Havva Ö.'nün de ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilirken, "Ben buraya neden geldim" diye sorduğu öğrenildi. Havva Ö. de tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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