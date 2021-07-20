Kurban kesiminde silah sesleri: Akrabalar arasında kavga çıktı ortalık karıştı





'BURAYA NEDEN GELDİM' DİYE SORDU



Öte yandan olay sonrası fenalaşan yaralıların akrabalarından Havva Ö.'nün de ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilirken, "Ben buraya neden geldim" diye sorduğu öğrenildi. Havva Ö. de tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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