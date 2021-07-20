İstanbulluların sivrisinek çilesi her geçen gün artıyor: Isırınca ateşlenmeye neden oluyor

FENA DERECEDE KAŞINTI YAPIYOR

Elvan Sokak'ta ikamet eden Halil İbrahim Özcan, son bir haftada sivrisineklerin arttığını, bu sinekleri ısırmasının "fena derecede" kaşıntı yaptığını belirterek, "Zannedersem ilaçlamanın etkisiyle bir iki gün kayboldu. Fakat dün gece ve ondan önceki gece tekrardan farkettim. Etrafımızda bir çöp yığını yok, çöpler düzenli alınıyor. Geçen seneye göre sivrisineklerde bir farklılık var. Bu sivrisinekler ısırmasa bile rahatsızlık veriyor. Üzerime konuyor, ısırmasa bile kaşındırıyor" dedi.