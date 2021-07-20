İstanbulluların sivrisinek çilesi her geçen gün artıyor: Isırınca ateşlenmeye neden oluyor
İstanbul'da vatandaşların sivrisinekler konusundaki rahatsızlığı her geçen gün artıyor. Özellikle Sarıyer, Avcılar ve Bahçelievler'de görülen sivrisinekler vatandaşları ciddi anlamda rahatsız ediyor. Sivrisineklerin bu yıl farklı olduğunu söyleyen vatandaşlar, sinek ısırığı sonrasında aniden şiştiğini ve kabartının gitmediğini ifade etti.
İstanbul'da vatandaşları rahatsız eden sivrisinekler farklı ilçelerde görülmeye devam ediyor. Sarıyer ve Avcılar'dan sonra Bahçelievler'de de farklı noktalarda artış gösteren sivrisinekler, vatandaşları rahatsız ediyor.
FENA DERECEDE KAŞINTI YAPIYOR
Elvan Sokak'ta ikamet eden Halil İbrahim Özcan, son bir haftada sivrisineklerin arttığını, bu sinekleri ısırmasının "fena derecede" kaşıntı yaptığını belirterek, "Zannedersem ilaçlamanın etkisiyle bir iki gün kayboldu. Fakat dün gece ve ondan önceki gece tekrardan farkettim. Etrafımızda bir çöp yığını yok, çöpler düzenli alınıyor. Geçen seneye göre sivrisineklerde bir farklılık var. Bu sivrisinekler ısırmasa bile rahatsızlık veriyor. Üzerime konuyor, ısırmasa bile kaşındırıyor" dedi.
ANİDEN ŞİŞİRİYOR VE KABARTISI GİTMİYOR
Ulubatlı Hasan Caddesi İğde Sokak'ta oturan Nuray Oktay da sivrisineklere karşı ilaçlamanın tesirli olmadığını savunarak, "Sivrisineklerin ısırması çok farklı, aniden şişiriyor, kabartısı uzun süre gitmiyor. Ne kadar ilaçlanırsa ilaçlansın çözüm olmuyor. Her gece sivrisineklerden rahatsız oluyoruz. Artık bir çözüm bulunsun" diye konuştu.
ISIRINCA ATEŞLENMEYE NEDEN OLUYOR
Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Furkan Aybars Şenocak ise sivrisinek ısırmasından yeğeninin kolunda kızarıklık meydana geldiğini aktararak, "Kızarıklığın büyümesi üzerine yeğenimi hastaneye götürdük. Doktor bize farklı bir sinek türü olduğunu ve ısırınca ateşlenmeye yol açtığını söyledi. Bunun için bir jel verdi ve geçti" ifadelerini kullandı.
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