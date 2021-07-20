Ehliyetsiz sürücü kaza yapınca babasını hatırladı: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Son dakika haberleri... Edirne'de ehliyetsiz sürücü E.B.K. (17), yönetimindeki otomobil, şerih ihlali sonucu karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazadan sonra takla atan otomobilden şans eseri yara almadan kurtulan E.B.K, olay yerine gelen polislere endişesini ifade ederek, "Babam duyarsa ben ne yapacağım” dedi.
Çarpışmanın etkisiyle E.B.K.'nin kullandığı otomobil takla atıp yol kenarına devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı sürücü ve araçta bulunanları sağlık kontrolünden geçirdi.
'ŞERİT İHLALİ YAPTI'
Kazayı hafif sıyrıklarla atlayan sürücü M.Ç., "Bahçeyi sulamak için Kapıkule istikametine gidiyordum. Karşı şeritten çok hızlı gelen araç benim şeridime geçerek bana çarptı. Çok korktum" dedi.
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