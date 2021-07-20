Ehliyetsiz sürücü kaza yapınca babasını hatırladı: Babam duyarsa ben ne yapacağım

'ŞERİT İHLALİ YAPTI'

Kazayı hafif sıyrıklarla atlayan sürücü M.Ç., "Bahçeyi sulamak için Kapıkule istikametine gidiyordum. Karşı şeritten çok hızlı gelen araç benim şeridime geçerek bana çarptı. Çok korktum" dedi.