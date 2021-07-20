Son dakika: İstanbul'da Kurban Bayramı'nda yollarda son durum

Kurban Bayramı'nın birinci gününde, İstanbul'da yollar boş kaldı. Bazı noktalarda zaman zaman yoğunluk oluştu.

O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişleri oldu.

Öğleden sonra köprü giriş, çıkışlarında ara ara trafik oluştu.

Köprüde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.







