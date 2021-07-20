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Son dakika: İstanbul'da Kurban Bayramı'nda yollarda son durum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Son dakika: İstanbul'da Kurban Bayramı'nda yollarda son durum

Son dakika haberine göre Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da yollar boş kalırken, öğleden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde, İstanbul'da yollar boş kaldı. Bazı noktalarda zaman zaman yoğunluk oluştu.

O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişleri oldu.

Öğleden sonra köprü giriş, çıkışlarında ara ara trafik oluştu.

Köprüde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.



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