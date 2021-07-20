Genç müzisyen Yeliz Aykaç hayatını kaybetti 2.5 yaşındaki kızı yoğun bakımda! Ailesi ayakta duramadı
Genç müzisyen Yeliz Aykaç, Sivas’ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ailesiyle birlikte geçirdiği kazada 2.5 yaşındaki kızı Beliz Aykaç ise yoğun bakıma kaldırıldı. Aykaç’ın cenaze töreninde ailesi ayakta durmakta zorlanırken annesi kızının tabutuna sarılıp ağladı. Eşinin acısıyla sarsılan Burak Aykaç ise kızı için dua istedi.
Müzisyen ve türkücü Yeliz Aykaç, önceki gün 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Sivas'a bayram tatilini geçirmek üzere yola çıktı. Muharrem Aykaç'ın kullandığı otomobil Divriği'de takla atarak kaza yaptı. Kazada 32 yaşındaki Yeliz Aykaç hayatını kaybederken, kızı Beliz Aykaç ise ağır yaralandı. Ailenin diğer üyeleri ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
AİLESİ AYAKTA DURAMADI
Kaza sonra 2 yaşındaki Beliz Aykaç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yeliz Aykaç için Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Yeliz Aykaç'ın tabutuna duvağı konuldu. Eşi Burak Aykaç, annesi Arife Kılıç, babası Muzaffer Kılıç, kayınpederi Muharrem Aykaç ve kayınvalidesi Seher Aykaç taziyeleri kabul etti. Anne Arife Kılıç güçlükle ayakta dururken, kızının tabutuna sarılarak ağladı. Eşi Burak Aykaç ise tabutun başında bekledi. Baba Kılıç ise cenaze boyunca gözyaşı döktü.
KIZI İÇİN DUA İSTEDİ
Eşi Burak Aykaç cenaze namazı öncesinde hastanede yatan kızı için dua isteyerek, "Meleğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı, çorabıma kadar ütülerdi, benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı, hatta bagajı doldurduk, ona videolar çekecektik köyde olmadı. O da çok hevesliydi, bende öyle... Olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda, herkesten dua bekliyorum" dedi.
Törene katılan Erdal Erzincan, "İkisi de dünya tatlısı, dünya iyisi, ben bu kadar paylaşımcı birliktelik görmedim. Böyle bir köz kimsenin başına, yüreğine düşmesin. Maalesef böyle bir acıyla baş başa kaldık" diye konuştu.
Cenaze namazı öncesi Yeliz Aykaç'ın tabutu başında saz çalarak deyişler okundu. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeliz Aykaç Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.
EŞİ VE KIZIYLA TÜRKÜLER SÖYLEDİ
Aykaç'ın kısa zaman önce müzisyen eşi ile birlikte söylediği şarkılarda bulunuyor. Yeliz Aykaç'ın eşinin piyano çaldığı bir videoda Aşık Mahzuni Şerif'in "Mamudo Kurban" türküsünü söylediği görülüyor. Bir başka videoda ise yine eşi Burak Aykaç piyano çalarken, 2 buçuk yaşındaki kızları Beliz Aykaç ile birlikte şarkı söylüyor.
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