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Bayramda kargolar açık mı? 20-23 Temmuz Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo bayramda çalışıyor mu? Kargo dağıtımı...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2021
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Bayramda kargolar açık mı? 20-23 Temmuz Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo bayramda çalışıyor mu? Kargo dağıtımı...

Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayramın ilk gününde en çok merak edilenlerden biri de kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı oldu. Bilindiği resmi tatil olan Kurban Bayramı, arefe günü ile birlikte 4,5 gün olarak kutlanıyor. Peki, bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 20-21-22-23 Temmuz'da Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu? İşte haberin detayları...

Bayramda kargolar açık mı? Kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kargo şirketlerinin açık olup olmadığını araştııyor. Arefe günü öğlene kadar açık olan kargo şirketlerinin bayram boyunca çalışıp çalışmadığı konusunda araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 20-21-22-23 Temmuz'da Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu? İşte cevaplar...

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Kurban Bayramı resmi tatildir. Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok kurum çalışmalara ara veriyor. Bu kapsamda kargo şirketleri de bayram boyunca kapalı olacak. Yurtiçi, Sürat, Aras, MNG ve PTT Kargo tarafından kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar 24 Temmuz Cumartesi günü öğlene kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kargo şirketlerinin normal mesaisi 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Bayramda marketler açık mı? BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kısıtlama ve yasaklar kaldırıldı. Son 3 bayram sonrası kısıtlamasız bayram heyecanı mutluluğu yaşayan vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor.

Bu bayram herhangi bir kısıtlama olmadığı için marketler de bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Marketlerin normal çalışma planına göre açılış ve kapanış saatleri şu şekilde:

A101 çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

BİM çalışma saatleri: 09.00 - 21.00

ŞOK çalışma saatleri: 09.00 - 21.00

MİGROS çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir.

"KURBAN BAYRAMI'NI BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRMENİN BİR İMKANI OLARAK GÖRMELİYİZ"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı videolu mesajında Kurban Bayramı'na kavuşmanın bahtiyarlığını ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

"Allah'a teslimiyetin sembolü, O'na itaat ve sadakatin en somut tezahürü olan kurban, bizleri Rabb'imize yakınlaştıracak ve iyiliğe ulaştıracak müstesna bir ibadettir." ifadesini kullanan Erbaş, "Kurban Bayramı ise bu ibadetimizin kabulü için duyduğumuz arzunun ve Cenab-ı Mevla'ya kurbiyetimize dair beslediğimiz umudun bayramıdır." diye konuştu.

Başkan Erbaş, insanları fıtratlarıyla buluşturarak ortak inanç, tarih ve medeniyet ekseninde birbirine kenetlenmesini sağlayan, kardeşliği pekiştiren günler olan bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularıyla hayatı huzur ve sekinet iklimine dönüştüren zamanlar olduğunu ifade etti.

Bayramların ancak bütün Müslümanlar için sevinç günü olduğunda ve sevinçler hep beraber yaşandığında gerçek anlamını bulacağını, o zaman hüzünlerin azalacağını ve gönüllerin sürur içinde muhabbetle dolacağını belirten Erbaş şöyle devam etti:

"Bu itibarla, idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nı birbirimizi hatırlamanın, kardeşlik ahdimizi yenilemenin, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin bir imkanı olarak görmeliyiz. İnancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin güzelliklerini, değerlerini ihya etmek için bu günleri fırsat bilmeliyiz. Öncelikle bizi sayısız nimetler içerisinde bugüne kavuşturduğu için Rabb'imize hamdedelim. Bizlere bayram sevinci yaşattığı için şükrümüzü dile getirelim. Ardından yüreğimizde yeşerttiğimiz bayram neşesini sözlerimizle ve davranışlarımızla görünür ve duyulur kılalım."

Bayramın aileler ve özellikle çocukların zihinlerinde unutulmaz bir hatıraya dönüştürülmesini isteyen Erbaş şunları kaydetti:

"Yolumuzu gözleyen, sesimizi özleyen başta anne babamız olmak üzere aile büyüklerimizin, akrabalarımızın, dostlarımızın ve komşularımızın da bayram sevinci olalım. Bu vesileyle birbirimize olan sadakatimizi ve muhabbetimizi yeniden tesis edelim. Diğer yandan unutmayalım ki bizler, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur, yetim, yoksul ve kimsesizlerin umudu olan bir milletiz. Açlık, hastalık, savaş, zulüm ve şiddet sarmalında bunalan ve bir yardım eli bekleyen bütün mazlum coğrafyaların kurtuluş muştusu, medeniyet hafızamızdadır. Bu bilinçle hareket ederek ilgi ve merhamete muhtaç her bir kardeşimizin bayram sevinci olma; yeryüzünün salahı ve tüm insanlığın felahı için çalışma azmimizi yenilemeli ve mücadele kararlılığımızı yeniden kuşanmalıyız."

Tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erbaş, "Huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatanı bizlere emanet bırakan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; idrak ettiğimiz bayramı insanlığın barış, huzur ve sevincine vesile kılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

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