Bayramda kargolar açık mı? 20-23 Temmuz Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo bayramda çalışıyor mu? Kargo dağıtımı...

Bayramda kargolar açık mı? Kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kargo şirketlerinin açık olup olmadığını araştııyor. Arefe günü öğlene kadar açık olan kargo şirketlerinin bayram boyunca çalışıp çalışmadığı konusunda araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 20-21-22-23 Temmuz'da Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu? İşte cevaplar...

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Kurban Bayramı resmi tatildir. Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok kurum çalışmalara ara veriyor. Bu kapsamda kargo şirketleri de bayram boyunca kapalı olacak. Yurtiçi, Sürat, Aras, MNG ve PTT Kargo tarafından kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar 24 Temmuz Cumartesi günü öğlene kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kargo şirketlerinin normal mesaisi 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.