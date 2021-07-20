Diyanet: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şükür namazına nasıl niyet edilir? İşte şükür namazı kılınışı...
Şükür namazı nasıl kılınır? Diyanet tarafından yapılan açıklamada, kurban kesen kişinin böyle bir ibadeti yapma imkanına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekat nafile namaz kılabileceği duyuruldu. Bu açıklamaların ardından şükür namazının kılınışı araştırılmaya başlandı. Peki, şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şükür namazına nasıl niyet edilir? İşte şükür namazı kılınışı...
Kurban kestikten sonra şükür niyetine nafile namazı kılmak isteyen vatandaşlar, şükür namazı ile ilgili detayları araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurban kestikten sonra şükür namazı kılınabileceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından şükür namazı ile ilgili bazı detaylar gündeme geldi. Peki, şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şükür namazına nasıl niyet edilir? İşte şükür namazı kılınışı...
ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?
Kurban keseildikten sonra şükür namazı kılınmaktadır. 2 rekatlık şükür namazının kılınışı şu şekilde:
1. Rekat
* "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Şükür namazı kılmaya" diye niyet ederiz
* "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
* Sübhaneke'yi okuruz
* Euzü-besmele çekeriz
* Fatiha Suresini okuruz
* Kur'an'dan bir sure okuruz
* Rüku'ya gideriz
* Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
2. Rekat
* Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
* Besmele çekeriz
* Fatiha Suresini okuruz
* Kur'an'dan bir sure okuruz
* Rüku'ya gideriz
* Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
* Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
* "Es selâmu aleyküm ve rahmetullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız
ŞÜKÜR SECDESİ NASIL YERİNE GETİRİLİR?
Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bir nimete kavuşan veya bir sıkıntıdan kurtulan müslümanın, şükrünü yerine getirmek maksadıyla Allah rızası için yaptığı secdeye 'şükür secdesi' denilir. Resûl-i Ekrem'in (s.a.s.) bir şeye sevindiğinde veya sevindirici bir haberle müjdelendiğinde Allah'a şükretmek için secde ettiği rivayet edilmiştir (Ebû Dâvûd, Cihad, 174; İbn Mâce, İkâmetü's-salât, 192).
Bu secdelerin abdestli olarak yapılacağı konusunda bir hadis bulunmamaktadır. Bazı fakihler namaza kıyas ederek abdesti gerekli görmüşlerdir.
Şükür secdesi şöyle yapılır: Kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varılır, secdede iken tesbihatta bulunduktan sonra Allah'a hamd ve şükür edilip yine tekbir alarak ayağa kalkılır (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 597-598).
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:
(el-En'âm, 79)
Okunuşu: "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."
Anlamı: "Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."
(el-En'âm, 162)
Okunuşu: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."
Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."
Bu ayetlerden sonra,
Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.
Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.
Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.
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