Adana'da feci kaza: Dördü çocuk beş kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin drenaj kanalına düşmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. E.Y'nin kullandığı 01 BSD 05 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ali Hocalı Mahallesi'ndeki drenaj kanalına düştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Sürücü E.Y. otomobildeki 5 kişiyi kendi imkanlarıyla kanaldan çıkardı. E.Y'nin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.