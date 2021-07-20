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Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Her sene Kurban Bayramı'nda alışık olduğumuz 'acemi kasaplar' bu sene de kendilerini yaralayarak hastanenin yolunu tuttu. İşte acemi kasaplardan bazıları...

Samsun'da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bildik görüntüler ortaya çıktı.

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular.

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Kimi bıçak, kimi baltayla kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındılar.

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldular.

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Bazı acemi kasaplar ise kendilerine yardım edenleri kazara kesmeleri dikkat çekti.

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