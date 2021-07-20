Kurban kestikten sonra kılınan namaz nedir? Bayramlar, sevinme ve sevindirme, barış ve huzur zamanlarıdır. Şükretme bilincinin arttığı Kurban Bayramı'nda kurban ibadeti yerine getiriliyor. Yardımlaşma ve paylaşma ile güzelleşen Kurban Bayramı'nda kurban kesme işleminin ardından hangi namazın kılınması gerektiği merak ediliyor. Peki, kurban kestikten sonra kılınan namaz nedir? Kurban kesilince namaz nasıl kılınır, kaç rekat? Şükür namazı nasıl kılınır? İşte haberin detayları...

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILINIR MI?

Diyanet tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir."

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ NASIL KILINIR?

Kurban kestikten sonra şükür niyetine nafile namazı kılmak isteyen kişi abdestini aldıktan sonra kalben niyet eder.