Samsun ve Mersin bayram namazı saati: 20 Temmuz Samsun ve Mersin Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Samsun ve Mersin'de bayram namazı saat kaçta? İbadetlerle, zikir ve şükürle kulluk vazifesini yerine getirecek olan Müslümanlar, kurbanlarla Allah'a yaklaşmanın mutluluğu ve sevincini yaşıyor. Bayram namazı eda edildikten sonra, kurban sevinci yaşanacak. Samsun ve Mersin'de ikamet eden vatandaşlar, bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Peki, Samsun ve Mersin'de Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? İşte 20 Temmuz Samsun ve Mersin bayram namazı saati...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

20 Temmuz Kurban Bayramı namazı saatleri Samsun ve Mersin'de şu şekilde:

Samsun bayram namazı saati: 05.53

Mersin bayram namazı saati: 06.10

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.