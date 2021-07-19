Samsun ve Mersin bayram namazı saati: 20 Temmuz Samsun ve Mersin Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
Bayram namazı Samsun ve Mersin'de saat kaçta kılınacak? Zilhicce ayının onuncu günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s)’in buyurduğu üzere, Allah katında günlerin en değerlisi olarak biliniyor. Bayram namazı ile başlayacak Kurban Bayramı öncesinde Samsun ve Mersin için namaz saatleri duyuruldu. Peki, Samsun ve Mersin'de Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? İşte 20 Temmuz bayram namazı saati...
Samsun ve Mersin'de bayram namazı saat kaçta? İbadetlerle, zikir ve şükürle kulluk vazifesini yerine getirecek olan Müslümanlar, kurbanlarla Allah'a yaklaşmanın mutluluğu ve sevincini yaşıyor. Bayram namazı eda edildikten sonra, kurban sevinci yaşanacak. Samsun ve Mersin'de ikamet eden vatandaşlar, bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Peki, Samsun ve Mersin'de Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? İşte 20 Temmuz Samsun ve Mersin bayram namazı saati...
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
20 Temmuz Kurban Bayramı namazı saatleri Samsun ve Mersin'de şu şekilde:
Samsun bayram namazı saati: 05.53
Mersin bayram namazı saati: 06.10
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
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