Son dakika: 43 ilin geçiş güzergâhında bayram trafiği! Günlük 100 binin üzerinde araç geçiyor



Vali Sezer, ''Özellikle bayram tatilinin de fazla olması sebebiyle yoğun bir trafik yaşadık. Bu sene 15 Temmuz'dan itibaren geçen yıllara göre çok fazla bir yoğunluk yaşandı. Özellikle 17 Temmuz'da 160 bin araç geçişi oldu'' dedi.

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