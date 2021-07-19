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Haberler Galeri Kurban Bayramı namazı saatleri: 20 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitleri...

Kurban Bayramı namazı saatleri: 20 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitleri...

Bayram namazı saat kaçta? Allah'a teslimiyetin sembolü olan kurban, Müslümanlari Yüce Allah'a imize yakınlaştıracak ve iyiliğe ulaştıracak müstesna bir ibadet olarak ön plana çıkıyor. Kurban Bayramı, 20 Temmuz'da kılınacak bayram namazının ardından başlayacak. Bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı bayram namazı saatlerini araştırıyor. İl il bayram namazı vakitlerini sayfamızda toparladık. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Temmuz Kurban Bayramı namazı saatleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2021 20:41 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 20:41
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Kurban Bayramı namazı saatleri: 20 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitleri...

Bayram namazı saatleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na saatler kala, bayram namazını kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarafından namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri ile Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte cevaplar...

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Kurban Bayramı namazı saatleri: 20 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitleri...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Ankara'da 06.10'da kılınacak.

İşte il il bayram namazı saatleri;

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Kurban Bayramı namazı saatleri: 20 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitleri...
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Kurban Bayramı namazı saatleri: 20 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitleri...
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Kurban Bayramı namazı saatleri: 20 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitleri...