Kurban Bayramı namazı saatleri: 20 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitleri...

Bayram namazı saatleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na saatler kala, bayram namazını kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarafından namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri ile Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte cevaplar...