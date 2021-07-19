19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Kurban Bayramı namazı saatleri: 20 Temmuz bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitleri...
Bayram namazı saat kaçta? Allah'a teslimiyetin sembolü olan kurban, Müslümanlari Yüce Allah'a imize yakınlaştıracak ve iyiliğe ulaştıracak müstesna bir ibadet olarak ön plana çıkıyor. Kurban Bayramı, 20 Temmuz'da kılınacak bayram namazının ardından başlayacak. Bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı bayram namazı saatlerini araştırıyor. İl il bayram namazı vakitlerini sayfamızda toparladık. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Temmuz Kurban Bayramı namazı saatleri...
Giriş Tarihi: 19.07.2021 20:41 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 20:41
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