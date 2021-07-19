Kırıkkale'de mantar kabusu! Hastaneye kaldırıldılar

5 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yapılan ilk müdahalenin ardından 8 kişi üksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yapılan tahlillerde 8 kişinin yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlendi.