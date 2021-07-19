Son dakika: 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cansız bedeni bulundu





KUYUDA DA BULUNAMADI! HASSAS BURUNLU KÖPEKLER BEKLENİYOR

Antalya'nın Serik ilçesinde, dün evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Keskin'i arama çalışmaları kapsamında, bugün sabahtan itibaren küçük kızın düşmüş olabileceği düşünülen 2 kilometrelik Beşgöz Deresi tarandı ancak küçük kıza ulaşılamadı. Ekipler, arama çalışmalarını bu defa Keskin ailesinin yaşadığı eve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki su kuyusuna yönlendirdi. 5 metre derinlikteki içi su dolu kuyu, dalgıç ekipler tarafından taranırken, Ecrin'e burada da ulaşılamadı. AFAD, polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların devamı için bu defa hassas burunlu arama köpekleriyle çalışma yapılması kararı verildi. Ecrin'e ait kıyafetler, aileden istendi. Kent merkezinden yola çıkarılan 2 arama köpeğine bu kıyafetlerin koklatılacağı ardından evin etrafında geniş çaplı arama çalışması yapılacağı belirtildi.

AİLESİ KAÇIRILDIĞINDAN ŞÜPHELENİYOR

Antalya'nın Serik ilçesinde, evinin önünde oyun oynarken kaybolan ve 24 saat geçmesine rağmen izine rastlanılmayan Ecrin Keskin'in (2) annesi Zübeyde Keskin, kızının bir an önce bulunmasını istediğini söyledi. Kızının hareketli çocuk olduğunu ancak babaannesi Fatma Keskin'in yanından ayrılma gibi huyu olmadığını belirten anne Keskin, "Günlerdir hastanedeyim. Kızımın kaybolduğunu söylediler. Eve geldim, kızımı arıyorum ama yok. Bulamadık. Kızımın kaçırıldığını düşünüyorum" dedi.



Ecrin'in kaybolduğu gün yanında durduğu babaannesi Fatma Keskin de gözü yaşlı arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Ecrin'in kısa süreliğine dışarı çıktığını sonrasında haber alamadığını anlatan Keskin, "Bir anda başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Nereye gitti? Aradık ama bulamadık. Dedesi boğazına kadar suya daldı, derede aradı ama o da bulamadı. Aklıma tek bir şey geliyor. Kaçırıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Öte yandan ekipler, akşam saatlerine kadar çevredeki 8 su kuyusunu tek tek inceledi. Ecrin'e ait bir ize kuyular ve çevresinde de rastlanılmadı. Arama çalışmaları devam ediyor.

ACI HABER GELDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni bulundu.