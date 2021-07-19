Son dakika: 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cansız bedeni bulundu
Son dakika haberine göre, Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin’in cansız bedeni bulundu. Dün 1.5 kilometrelik derede yapılan aramada bir sonuç elde edilememesi üzerine bugün bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı kurbağa adamlar gelerek çalışmalara yapılmıştı.
Antalya'nın Serik ilçesinde ekipler çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözden kaybolan ve bir daha haber alınamayan 2 yaşındaki Ecrin için alarma geçti.
Arama kurtarma ekiplerinin saat 16:00 da başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar devam eden çalışmalarından sonuç alınamayınca umutlar sabaha kaldı.
Bölgede Ecrin'den bir iz arayan arama kurtarma ekipleri suyu keserek seviyesini düşürüp didik aradıkları dere yatağında çalışmalara sabah yeniden başlandı.
Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çardakta kalan baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin'in 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin Keskin, bir anda gözlerden kayboldu.
Çocuğunun yanında olmadığını fark eden anne durumu hastaneye giden babaya haber verdi. Hastaneden eve gelen baba Ferhat Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı. Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların arama çalışmaları dün gece geç saatlere kadar devam etti.
KURBAĞA ADAMLAR DEVREDE
Arama çalışmalarından bir sonuç alınamaması üzerine bugün bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamların geldi.
kesilerek su seviyesinin düşürüldüğü derede çalışmalara bir komiser yardımcısı olmak üzere 7 kurbağa adam katılıyor. Çalışmalar kapsamında derenin içerisinin her noktası didik didik aranacak.
"BAKMADIĞIMIZ DELİK, ARAMADIĞIMIZ YER KALMADI"
Kızının bir an önce bulunmasını isteyen baba Ferhat Keskin, "Dün saat 14.30 sıralarında çarşıya gittim. Hastaneye giderken yoldan döndüm. Kızım dün saat 16.00'dan bu yana yok. Bakmadığımız delik, aramadığımız yer kalmadı. Her yere baktık. Nereye gitti bilmiyorum. Hiçbir iz yok. Bir şüphe yok. Dereye daha önce gitme durumu olmadı. Biz sürekli burada oturuyoruz. Sadece derenin bir yeri kaldı oraya bakacaklar" sözlerine yer verdi.
Arama çalışmalarını yakından takip eden baba Ferhat Keskin'in umutlu bekleyişi devam ediyor.
KUYUDA DA BULUNAMADI! HASSAS BURUNLU KÖPEKLER BEKLENİYOR
Antalya'nın Serik ilçesinde, dün evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Keskin'i arama çalışmaları kapsamında, bugün sabahtan itibaren küçük kızın düşmüş olabileceği düşünülen 2 kilometrelik Beşgöz Deresi tarandı ancak küçük kıza ulaşılamadı. Ekipler, arama çalışmalarını bu defa Keskin ailesinin yaşadığı eve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki su kuyusuna yönlendirdi. 5 metre derinlikteki içi su dolu kuyu, dalgıç ekipler tarafından taranırken, Ecrin'e burada da ulaşılamadı. AFAD, polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların devamı için bu defa hassas burunlu arama köpekleriyle çalışma yapılması kararı verildi. Ecrin'e ait kıyafetler, aileden istendi. Kent merkezinden yola çıkarılan 2 arama köpeğine bu kıyafetlerin koklatılacağı ardından evin etrafında geniş çaplı arama çalışması yapılacağı belirtildi.
AİLESİ KAÇIRILDIĞINDAN ŞÜPHELENİYOR
Antalya'nın Serik ilçesinde, evinin önünde oyun oynarken kaybolan ve 24 saat geçmesine rağmen izine rastlanılmayan Ecrin Keskin'in (2) annesi Zübeyde Keskin, kızının bir an önce bulunmasını istediğini söyledi. Kızının hareketli çocuk olduğunu ancak babaannesi Fatma Keskin'in yanından ayrılma gibi huyu olmadığını belirten anne Keskin, "Günlerdir hastanedeyim. Kızımın kaybolduğunu söylediler. Eve geldim, kızımı arıyorum ama yok. Bulamadık. Kızımın kaçırıldığını düşünüyorum" dedi.
Ecrin'in kaybolduğu gün yanında durduğu babaannesi Fatma Keskin de gözü yaşlı arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Ecrin'in kısa süreliğine dışarı çıktığını sonrasında haber alamadığını anlatan Keskin, "Bir anda başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Nereye gitti? Aradık ama bulamadık. Dedesi boğazına kadar suya daldı, derede aradı ama o da bulamadı. Aklıma tek bir şey geliyor. Kaçırıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.
Öte yandan ekipler, akşam saatlerine kadar çevredeki 8 su kuyusunu tek tek inceledi. Ecrin'e ait bir ize kuyular ve çevresinde de rastlanılmadı. Arama çalışmaları devam ediyor.
ACI HABER GELDİ
Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni bulundu.
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