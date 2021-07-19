Çocuğunu tavana asarak dövdü! Cani baba gözaltına alındı
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede bir babanın çocuğunu tavana asarak dövdüğünü iddia eden mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler babayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Babanın çocuğunu dövdüğü iddia edilen görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.
Olay Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dinar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede çocuğunu tavana asarak dövdüğünü gören mahalle sakinleri olayı hem videoya çekti ardından da polis ekiplerine haber verdi.
Sosyal medyada da paylaşılan ve tepki çeken görüntülerin ardından olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gelerek çocuğuna tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen T.K. isimli babayı gözaltına aldı. Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri de ailenin 2 çocuğunu ve annesini koruma altına aldı.
YAŞANANLAR MAHALLE SAKİNLERİNİN CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olayın yaşandığı sokakta oturan bir mahalle sakini ailenin yaşadığı dairede olup bitenleri cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler de içeriden ağlayan çocuk seslerinin geldiği duyuluyor.
Mahalle sakinlerinin bağırdığını gören ve baba T.K. olduğu iddia edilen bir kişinin ise balkon kapısının hızla kapattığı görülüyor. Görüntülerin sonunda ise kamera ile çekim yapan kişinin "Şimdi ben bunu polise göndermeyeceğim mi, polisi çağırmayacağım mı?" dediği duyuluyor.
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