Bayrama tat katan kaymaklı Afyon Lokumu! Peki nasıl yapılıyor?

BAYRAMA TAT KATAN LEZZET

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun lokum fabrikasına giderek Afyon lokumunun nasıl yapıldığını anlattı.

Afyonkarahisar'da günlük 70-80 ton civarında lokum üretiliyor. Bayram zamanlarında ise bu rakam 3 katına çıkıyor.