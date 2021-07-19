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Bayrama tat katan kaymaklı Afyon Lokumu! Peki nasıl yapılıyor?

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Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Bayrama tat katan kaymaklı Afyon Lokumu! Peki nasıl yapılıyor?

Afyon lokumu hafif olması nedeniyle bayramda sıkça tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Peki, lezzetli Afyon lokumu nasıl yapılıyor, püf noktaları neler? Detaylar, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun anlattı.

Afyon lokumu hafif olması sebebiyle bayramlara sıklıkla tercih edilen tatlıların arasında yer alır.

BAYRAMA TAT KATAN LEZZET

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun lokum fabrikasına giderek Afyon lokumunun nasıl yapıldığını anlattı.

Afyonkarahisar'da günlük 70-80 ton civarında lokum üretiliyor. Bayram zamanlarında ise bu rakam 3 katına çıkıyor.

İşletme sahibi İrfan Altınay anlattı:

''2 saat boyunca 220 derece kaynatılıyor. 1 saat dinlendirilip kesiliyor''

İşletme sahibi İrfan Altınay lokumun içindeki malzemelerin bulunabilecek en iyi malzemelerden kullanıldığına vurgu yaparken Afyon lokumunun coğrafi işaretli olduğunu söyledi.

Altınay, lokumların içinde %100 doğal manda kaymağı sürüldüğünü belirtti.

Afyon lokumunun sırrı ise tamamen doğal malzemelerle yapılması.

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